Conte: «Quella di Occhiuto una furbata per cercare un plebiscito, la nostra è una rincorsa» – VIDEO

REGGIO CALABRIA Piazza Duomo a Reggio Calabria è stata attraversata dalle voci, dai volti e dalle storie della Calabria reale, quella che Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra – sostenuto da sei liste: Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Democratici Progressisti, Casa Riformista e Tridico Presidente – ha incontrato nei giorni della sua campagna elettorale, girando ogni angolo della regione. Dal cuore della città ai piccoli paesi isolati, Tridico ha raccolto racconti di disperazione e speranza: donne e uomini che lottano per un lavoro dignitoso, genitori che non vogliono più far partire i figli, giovani costretti a cercare altrove il loro futuro. «Ho visto donne che lavorano per tre euro l’ora, uomini che a sessant’anni fanno dieci ore al giorno per cinque euro. Ho incontrato famiglie che non vogliono più far partire i loro figli perché la Calabria non offre prospettive. In quattro anni metà dei giovani è andata via, e il 65% erano laureati. Questa è la cifra della nostra sconfitta», ha denunciato Tridico davanti a una piazza “calda” ma non gremita.

Tridico: «Non è una battaglia personale, è la battaglia di tutti i calabresi»

Tridico è arrivato a Reggio Calabria per chiudere la campagna elettorale, accompagnato dai segretari dei partiti che lo sostengono: Maurizio Acerbo, Davide Faraone, Ferdinando Pignataro, Nicola Irto e Giuseppe Conte. La sua presenza ha dato forza a un messaggio chiaro: riportare dignità, lavoro e speranza in Calabria. Il candidato ha denunciato le difficoltà quotidiane dei calabresi: ore di attesa negli ospedali, ambulanze ferme, strade franate che isolano interi paesi. «Ho visto persone morire aspettando un’ambulanza. Bambini e adulti che non hanno ricevuto soccorso in tempo. Questo è il fallimento della sanità regionale, quattro anni persi senza costruire nemmeno le case di comunità previste dai fondi del 2021», ha spiegato, sottolineando come il problema sia sistemico e non frutto di episodi isolati.

Al centro del programma di Tridico c’è l’idea di costruire una Calabria che dia opportunità concrete. Il piano prevede la «creazione di quattro poli tecnologici in tutta la regione per innovazione, formazione e sviluppo delle competenze, connettendo università, centri di ricerca e imprese in una spirale virtuosa. È previsto un piano per riportare medici e infermieri calabresi, con incentivi economici e alloggi, e l’impiego di 3.000 operatori culturali per riaprire biblioteche, musei e valorizzare il patrimonio artistico e archeologico, rafforzando il turismo e l’identità culturale della regione». Il progetto include anche il sociale: chi rimane senza lavoro o escluso dalle misure di sostegno statali potrà contare su un “reddito di dignità”, collegato a progetti di inclusione e assistenza agli anziani e alle comunità locali. «Vogliamo ridare dignità alla Calabria, riportare i giovani e creare opportunità concrete», ha detto Tridico, tra gli applausi della piazza. Tridico ha sottolineato anche l’impegno della coalizione sui diritti umani: «Siamo vicini ai giovani che manifestano pacificamente per la Palestina e agli operatori umanitari. La politica deve difendere valori, diritti e solidarietà, oltre allo sviluppo locale». «Questa non è una battaglia personale, è la battaglia di tutti i calabresi», ha concluso Tridico. «Il 7 ottobre possiamo cambiare la Calabria, creare lavoro, riportare i giovani e restituire dignità alla nostra terra».

Giuseppe Conte: «Occhiuto gioca d’anticipo»

Per sostenere Pasquale Tridico è arrivato anche l’ex premier Giuseppe Conte. «Parlo molto francamente. Occhiuto, con una furbata contro la democrazia, sta chiedendo un plebiscito perché è andato in difficoltà rispetto alle inchieste in corso. Ha capito che la cosa si è messa molto male e ha giocato d’anticipo, quindi con un vantaggio competitivo. Noi stiamo facendo una rincorsa, è inutile girarci intorno, ma una rincorsa sull’onda di un moto popolare. Confidiamo, ovviamente, sino all’ultimo di poterla spuntare. Ma è chiaro che lui pensa di essere partito in vantaggio perché sennò non chiedeva il voto dei cittadini in modo così anticipato. L’inchiesta che lo riguarda terminerà a dicembre quindi sapremo se ci sarà un rinvio a giudizio e conosceremo, cosa che lui non ci ha voluto dire ancora, quali sono gli elementi concreti che gli sono stati contestati. Tra l’altro non è molto corretto per un amministratore pubblico non dichiarare in modo trasparente le contestazioni che gli sono state fatte durante l’interrogatorio, per chiarire di fronte ai cittadini. C’è un principio di responsabilità, di etica pubblica che lui non ha rispettato con questa grande furbizia. Adesso chiede un plebiscito al buio ai cittadini da una posizione di vantaggio, è il presidente uscente e pensava trovarci impreparati ma non lo siamo stati affatto perché qui non c’è solo un candidato. Pasquale Tridico è una persona competente, seria. In poco tempo è stata messa su una coalizione vastissima come mai nel recente passato, con misure concrete, precise, a tutela della comunità calabrese, dei giovani che fissano fuori la loro residenza, infrastrutture. Tante misure, e penso anche ai quattro poli tecnologici per cercare di creare un tessuto, una spirale virtuosa tra università, centri di ricerca, tutela delle imprese e crescita del sistema produttivo. Di questo ha bisogno la Calabria, non di assistenzialismo e non di clientelismo». (redazione@corrierecal.it)

