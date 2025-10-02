Lollobrigida a Soverato, il punto sulla sicurezza in agricoltura e sulla tutela del Made in Italy – FOTO

la visita

SOVERATO «A Soverato con il sottosegretario Wanda Ferro, insieme alle donne e agli uomini dell’Icqrf, l’Ispettorato Centrale per la Tutela della Qualità e la Repressione Frodi del Ministero dell’Agricoltura. Un Dipartimento strategico, che ogni giorno difende la sicurezza alimentare, garantisce controlli e tutela la qualità dei nostri prodotti. Un impegno prezioso per proteggere i cittadini e gli imprenditori che lavorano onestamente. Grazie al Capo Dipartimento Felice Assenza e a tutti voi. Insieme, in prima linea a difesa del Made in Italy». Così sui social Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare: nel pomeriggio insieme sempre alla Ferro, Lollobrigida parteciperà a un’iniziativa elettorale del partito di Fratelli d’0Italia sempre a Soverato. (redazione@corrierecal.it)





