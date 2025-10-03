Skip to main content

PERIFERIA SUD DI REGGIO CALABRIA

Incendio a San Gregorio, i vigili del fuoco evitano il peggio

Le fiamme hanno interessato un’auto e un casolare abbandonati nei pressi del mercato ortofrutticolo

Pubblicato il: 03/10/2025 – 19:54
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
REGGIO CALABRIA Momenti di paura nel pomeriggio di oggi a San Gregorio, periferia superiore della città metropolitana. Intorno alle 17, nei pressi del mercato ortofrutticolo, un incendio ha interessato un casolare abbandonato.
Le fiamme, la cui origine è ancora da chiarire, si sono rapidamente propagate a una vicina abitazione utilizzata come deposito e a un’auto lasciata sul posto, probabilmente abbandonata.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Villa San Giovanni che, dopo circa due ore di lavoro, sono riusciti a domare l’incendio evitando che si estendesse ai terreni circostanti. Non si registrano feriti, ma restano danni agli immobili e al veicolo coinvolti.

