La Calabria “trionfa” ad Affari Tuoi: Francesca vince i 300 mila euro

La Calabria “sbanca” ad Affari tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1. Francesca Atorino, 37enne di Praia a Mare, ha partecipato ieri al celebre game show rappresentando la Calabria e tornando a casa con la massima vincita possibile: dopo essere rimasta con 100 mila euro e 300 mila euro, l’infermiera calabrese ha rifiutato la proposta del “dottore” di 200 mila euro. La pacchista calabrese, fidandosi del suo istinto, ha aperto il suo pacco al cui interno c’erano proprio i 300 mila euro. Nel corso della puntata Francesca aveva accettato la prima offerta di “cambio” pacco, sostituendo il 6 con il 4. Una scelta fortunata, dal momento che all’interno del precedente c’erano solo 10 centesimi. Una scelta che ha fatto vincere all’infermiera calabrese e al marito Pino che l’ha accompagnata la cifra massima.

