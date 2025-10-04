Delusione Catanzaro, dopo sei pareggi arriva il primo ko a Monza

la sconfitta

MONZA Il Monza torna alla vittoria (2-1 sul Catanzaro) con un bel secondo tempo, dove in più occasioni ha fallito il terzo gol. Catanzaro subito in vantaggio al 4′ con una veloce ripartenza: Iemmello mette la palla in area per Cissè che con una perfetta pennellata batte Thiam. Al 12′ ospiti vicini al raddoppio con Oudin che sbaglia da pochi passi. Al 15′ è Izzo che di testa manda la palla del pareggio a fil di palo. Al 37′ le percussioni del Monza sono premiate dal gol di Alvarez lesto a mettere in porta il traversone proveniente dalla fascia di Birindelli. La rete per la vittoria dei brianzoli arriva al 65′ quando Colpani scende sulla sinistra e mette in mezzo per Izzo che pesca Birindelli tutto solo che spinge la sfera in porta per il raddoppio. Da segnalare al 30′ del secondo tempo l’espulsione di mister Aquilani per proteste.

Per il Catanzaro si tratta della prima sconfitta in campionato dopo sei pareggi su sei partite. Un risultato negativo che non fa bene alla classifica dei giallorossi e all’umore della squadra che ancora una volta ha mostrato qualche limite di troppo in ogni reparto.

Il tabellino

MONZA (3-4-2-1): Thiam 6; Ravanelli 6.5, Izzo 6, Carboni 6 (45′ st Delli Carri sv); Birindelli 6.5 (45′ st Brorsson sv), Zeroli 6.5, Pedro Obiang 5.5, Azzi 7; Colpani 6 (27′ st Galazzi 5.5), Keita Balde 6.5 (30’st Colombo 6); Alvarez 7 (30’st Maric 5.5). In panchina: Pizzignacco, Lucchesi, Caprari, Bakoune, Capolupo, Domanico, Petagna. Allenatore: Bianco (squalificato, in panchina Pensalfini) 6

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli 6; Bettella 6 (28′ Di Chiara 5.5), Antonini 6, Verrengia 6; Cassandro 5.5 (16′ st D’Alessandro 5.5), Pontisso 6, Petriccione 6, Favasuli 5.5 (39′ st Pittarello sv); Oudin 6.5 (28′ Di Francesco 6), Cissè 6.5; Iemmello 6 (28′ Pandolfi 5.5). In panchina: Marietta, Di Chiara, Nuamah, Brighenti, Alesi, Rispoli, Buso, Buglio. Allenatore: Aquilani 5

ARBITRO: Perri di Roma 6

RETI: 4’pt Cissè, 37’pt Alvarez; 20’st Birindelli.

NOTE: Pomeriggio nuvoloso con temperatura più rigida rispetto alla stagione. Spettatori 7559. Espulso al 30’st il mister Aquilani per proteste. Ammoniti Zeroli, Birindelli, Cissè. Angoli 6- 3. Recupero: 1′; 5′.

