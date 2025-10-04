Studenti deridono carabiniere ferito a Petilia Policastro: la comunità si dissocia – VIDEO

il caso

PETILIA POLICASTRO Un episodio sconcertante ha scosso la comunità di Petilia Policastro: alcuni studenti, a bordo di un autobus diretto nella frazione di Pagliarelle, hanno deriso e filmato un carabiniere ferito durante un incidente stradale, esultando mentre veniva soccorso dal personale del 118.

Il militare, coinvolto in un impatto frontale tra la pattuglia dell’Arma e un’auto guidata da una donna, è stato trasportato in ambulanza insieme all’altra conducente, entrambi con lesioni lievi. Ma a colpire l’opinione pubblica è stato il comportamento degli studenti, frequentanti diversi istituti superiori della zona, le cui frasi di scherno, riprese in un video circolato sui social, hanno sollevato indignazione e condanna.

L’amministrazione comunale ha subito preso le distanze dal gesto. Il sindaco Simone Saporito, accompagnato dall’ex sindaco di Roccabernarda ed ex sottufficiale dell’Arma Francesco Coco, ha portato solidarietà alla Stazione dei Carabinieri di Petilia, ribadendo il valore del legame tra la città e le forze dell’ordine. «Un episodio isolato, che non può intaccare l’impegno civile della nostra comunità», ha sottolineato il primo cittadino, ricordando anche la cittadinanza onoraria concessa lo scorso anno a due militari per un intervento eroico.

Lo stesso sindaco ha invitato i giovani coinvolti – e le loro famiglie – a riflettere sull’accaduto e a scusarsi pubblicamente. «La scuola deve essere anche un luogo di educazione civica, e la famiglia ha il dovere di trasmettere rispetto e senso di responsabilità», ha dichiarato. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. (redazione@corrierecal.it)

