Israele, «negoziatori in Egitto stasera»
Saranno avviati colloqui indiretti con Hamas
Pubblicato il: 05/10/2025 – 15:24
ROMA Israele ha affermato che la sua squadra di negoziatori partirà per l’Egitto nel corso della giornata per colloqui indiretti con Hamas, il cui inizio è previsto per lunedì. “La squadra partirà stasera, con l’intenzione di iniziare i colloqui domani”, ha detto ai giornalisti la portavoce del governo Shosh Badrosian, descrivendo le discussioni come di natura “tecnica”
