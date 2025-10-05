Skip to main content

spiragli di pace

Israele, «negoziatori in Egitto stasera»

Saranno avviati colloqui indiretti con Hamas

05/10/2025
Israele, «negoziatori in Egitto stasera»

ROMA Israele ha affermato che la sua squadra di negoziatori partirà per l’Egitto nel corso della giornata per colloqui indiretti con Hamas, il cui inizio è previsto per lunedì. “La squadra partirà stasera, con l’intenzione di iniziare i colloqui domani”, ha detto ai giornalisti la portavoce del governo Shosh Badrosian, descrivendo le discussioni come di natura “tecnica”

gaza
guerra gaza
hamas
israele
Nazionale
