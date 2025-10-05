Israele, «negoziatori in Egitto stasera»

spiragli di pace

ROMA Israele ha affermato che la sua squadra di negoziatori partirà per l’Egitto nel corso della giornata per colloqui indiretti con Hamas, il cui inizio è previsto per lunedì. “La squadra partirà stasera, con l’intenzione di iniziare i colloqui domani”, ha detto ai giornalisti la portavoce del governo Shosh Badrosian, descrivendo le discussioni come di natura “tecnica”