Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:08
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

al voto

Regionali in Calabria, i candidati Occhiuto e Toscano hanno votato

Il candidato governatore per il centrodestra si è recato alle urne insieme ai due figli. Il candidato di Dsp ha votato a Gioia Tauro

Pubblicato il: 05/10/2025 – 11:46
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Regionali in Calabria, i candidati Occhiuto e Toscano hanno votato

COSENZA Roberto Occhiuto, candidato governatore per il centrodestra ha votato questa mattina, alle ore 11, a Cosenza, nella Scuola Elementare “C. Alvaro” (sezione 74), via E. Martorelli (Ex Via Lazio). Occhiuto ha pubblicato un post con una foto (in copertina) in cui è ritratto insieme ai due figli, tutti con la scheda elettorale in mano. «Ho votato assieme ai miei ragazzi. Buon voto a tutti. Viva la Calabria!». Anche il candidato Presidente alla regione Calabria per DSP, Francesco Toscano, si è recato alle urne stamane a Gioia Tauro. Dopo aver salutato i simpatizzanti, ha chiesto al Presidente del seggio quanti si fossero recati a votare, ed ha augurato buon lavoro a tutti i componenti del seggio elettorale.

Francesco Toscano al voto

Il candidato del campo progressista alla presidenza della Regione Calabria Pasquale Tridico non potrà votare. Tridico, infatti, non ha la residenza in Calabria ma a Roma. L’europarlamentare del Movimento 5 Stelle è sostenuto da 6 liste del campo progressista. (redazione@corrierecal.it)

Argomenti
elezioni in calabria
FRANCESCO TOSCANO
In evidenza
REGIONALI CALABRIA
ROBERTO OCCHIUTO
voto in calabria
voto occhiuto
voto toscano
Categorie collegate
Politica
Regione
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x