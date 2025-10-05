Regionali in Calabria, i candidati Occhiuto e Toscano hanno votato
Il candidato governatore per il centrodestra si è recato alle urne insieme ai due figli. Il candidato di Dsp ha votato a Gioia Tauro
COSENZA Roberto Occhiuto, candidato governatore per il centrodestra ha votato questa mattina, alle ore 11, a Cosenza, nella Scuola Elementare “C. Alvaro” (sezione 74), via E. Martorelli (Ex Via Lazio). Occhiuto ha pubblicato un post con una foto (in copertina) in cui è ritratto insieme ai due figli, tutti con la scheda elettorale in mano. «Ho votato assieme ai miei ragazzi. Buon voto a tutti. Viva la Calabria!». Anche il candidato Presidente alla regione Calabria per DSP, Francesco Toscano, si è recato alle urne stamane a Gioia Tauro. Dopo aver salutato i simpatizzanti, ha chiesto al Presidente del seggio quanti si fossero recati a votare, ed ha augurato buon lavoro a tutti i componenti del seggio elettorale.
Il candidato del campo progressista alla presidenza della Regione Calabria Pasquale Tridico non potrà votare. Tridico, infatti, non ha la residenza in Calabria ma a Roma. L’europarlamentare del Movimento 5 Stelle è sostenuto da 6 liste del campo progressista. (redazione@corrierecal.it)