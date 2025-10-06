Filandari, gambizzato il figlio di un assessore

gioventù violenta

FILANDARI Ore di paura e apprensione a Filandari nella notte tra sabato e domenica: un ventenne – figlio di un assessore comunale del centro del Vibonese – ha raggiunto autonomamente il pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia (ma non sarebbe in gravi condizioni) dopo essere stato attinto da un proiettile a una gamba, nella frazione Pizzinni: il giovane non ha voluto sottoporsi a intervento chirurgico per l’asportazione dell’ogiva. E’ escluso il ferimento accidentale, ma gli inquirenti per ricostruire al meglio la dinamica dell’evento hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Gli investigatori dell’Arma si stanno concentrando anche su alcuni cartelli stradali sforacchiati.