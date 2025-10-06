Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:02
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

gioventù violenta

Filandari, gambizzato il figlio di un assessore

Escluso il ferimento accidentale, gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza

Pubblicato il: 06/10/2025 – 7:50
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Filandari, gambizzato il figlio di un assessore

FILANDARI Ore di paura e apprensione a Filandari nella notte tra sabato e domenica: un ventenne – figlio di un assessore comunale del centro del Vibonese – ha raggiunto autonomamente il pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia (ma non sarebbe in gravi condizioni) dopo essere stato attinto da un proiettile a una gamba, nella frazione Pizzinni: il giovane non ha voluto sottoporsi a intervento chirurgico per l’asportazione dell’ogiva. E’ escluso il ferimento accidentale, ma gli inquirenti per ricostruire al meglio la dinamica dell’evento hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Gli investigatori dell’Arma si stanno concentrando anche su alcuni cartelli stradali sforacchiati.

Argomenti
figlio assessore filandari gambizzato
frazione Pizzinni
gambizzato a filandari
Rilevanti
ventenne gambizzato a filandari
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x