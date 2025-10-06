Il confronto con il voto del 2021: per Occhiuto si profila un consenso in aumento

regionali ieri e oggi

LAMEZIA TERME Per il governatore uscente Roberto Occhiuto, ricandidato presidente della Regione per il centrodestra, si profila una vittoria ancora più netta delle elezioni del 2021 secondo quanto emerge dal primo instant poll di Swg per il Tg di La7. La prima rilevazione di Swg assegna infatti a Occhiuto, su un campione dell’82%, una forbice tra il 58 e il 62%, superiore al 54,46% con cui vinse quattro anni, quindi per Occhiuto un sensibile miglioramento. Nel 2021 il quadro politico era diverso, perché il centrosinistra si presentò con ben tre candidati presidenti, Amalia Bruni, Luigi De Magistris e Mario Oliverio: il candidato “ufficiale”, sostenuto da Pd e M5S, era la Bruni, che si fermò al 27,68%, mentre secondo il primo instant poll di Swg per le Regionali l’attuale candidato presidente del centrosinistra, Pasquale Tridico, sostenuto dal campo largo progressista, è dato in una forbice tra il 37 e il 41%. Si attende ora il dato del prossimo instant polle poi delle prime proiezioni. (c. a.)

