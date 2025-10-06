Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:03
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

regionali 2025

Occhiuto confermato alla guida della Regione, Wanda Ferro: «Una pagina storica»

Il sottosegretario all’Interno ed esponente FdI: «Per la prima volta un governatore viene riconfermato»

Pubblicato il: 06/10/2025 – 19:03
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Occhiuto confermato alla guida della Regione, Wanda Ferro: «Una pagina storica»

«Ci aspettavamo queste percentuali, sicuramente è una grande soddisfazione. Una riconferma importante che arriva dal popolo sovrano, l’unico potere che riconosciamo». Lo ha detto ai microfoni del Corriere della Calabria Wanda Ferro, sottosegretario di Stato all’Interno e candidata per Fratelli d’Italia. «Una pagina storica: per la prima volta un governatore della stessa parte politica viene riconfermato. L’auspicio è che Fratelli d’Italia possa avere il giusto risultato su una lista che abbiamo fatto in modo ponderato sulla base delle idee, dei progetti, della qualità dei candidati». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Elezioni regionali
FRATELLI D’ITALIA
regionali 2025
REGIONALI CALABRIA
Rilevanti
WANDA FERRO
wanda ferro regionali
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x