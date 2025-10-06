Occhiuto confermato alla guida della Regione, Wanda Ferro: «Una pagina storica»

regionali 2025

«Ci aspettavamo queste percentuali, sicuramente è una grande soddisfazione. Una riconferma importante che arriva dal popolo sovrano, l’unico potere che riconosciamo». Lo ha detto ai microfoni del Corriere della Calabria Wanda Ferro, sottosegretario di Stato all’Interno e candidata per Fratelli d’Italia. «Una pagina storica: per la prima volta un governatore della stessa parte politica viene riconfermato. L’auspicio è che Fratelli d’Italia possa avere il giusto risultato su una lista che abbiamo fatto in modo ponderato sulla base delle idee, dei progetti, della qualità dei candidati». (redazione@corrierecal.it)

