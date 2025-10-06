Occhiuto: «Orgoglioso della prova di maturità dei calabresi. Tridico ha descritto una regione che non esiste più» – VIDEO

regionali 2025

GIZZERIA «Devo ringraziare Tajani ma anche tutti gli altri leader del centrodestra. Con Antonio Tajani, Giorgia Meloni e Matteo Salvini abbiamo concordato questa decisione di portare la Calabria al voto con un anno di anticipo. Poi voglio ringraziare i miei familiari e i mei collaboratori, gli ultimi mesi sono stati di sofferenza per me e anche per loro. Però vorrei ringraziare soprattutto i calabresi, oggi sono ancora più orgoglioso della Calabria e dei calabresi per questo risultato». Lo ha detto il leader del centrodestra Roberto Occhiuto, commentando dal quartier generale di Gizzeria i dati che lo vedono praticamente riconfermato presidente della Regione Calabria.

Il ringraziamento a Tridico

Occhiuto ha poi aggiunto: «Ringrazio Tridico, mi ha chiamato, mi ha fatto i compimenti, mi ha augurato buon lavoro, gli ho chiesto di collaborare in qualsiasi ruolo. Gli ho detto anche che sarebbe utile che pacificassimo questa regione dopo una campagna elettorale con fake news e toni che ci hanno fatto a volte soffrire molto». Occhiuto poi si è detto «orgoglioso dei calabresi perché dall’altra parte si sono presentati con il padre del reddito di cittadinanza che ha proposto un reddito di dignità che non si poteva fare, ha proposto l’assunzione di 7mila forestali, l’abolizione del bollo auto, insomma hanno fatto vedere una Calabria che non esiste più. Invece – ha spiegato il leader del centrodestra – c’è una Calabria che si sta affrancando dall’assistenzialismo, una Calabria che evidentemente ha apprezzato il nostro modo di fare campagna elettorale: è la prima volta che un presidente uscente venga riconfermato e che venga eletto un presidente con queste percentuali. Eppure abbiamo fatto una campagna elettorale onesta, dicendo che in quattro anni non abbiamo potuto avere la bacchetta magica ma abbiamo fatto molto di più che nei decenni precedenti. C’è ancora molto lavoro da fare e lo faremo nei prossimi 5 anni, ma mi inorgoglisce che i calabresi abbiamo apprezzato la qualità del nostro impegno». Occhiuto ha quindi concluso: «In un paese civile nessuno si dimette per un avviso di garanzia, non vorrei che il mio gesto fosse male interpretato. Ho già detto che è giusto che ogni potere dello Stato faccia il proprio lavoro ma troppo spesso le inchieste giudiziarie sono strumentalizzate per sconfiggere chi elettoralmente non si riesce a configgere Sono orgoglioso della prova di maturità dimostrata dai calabresi». (a. c.)

