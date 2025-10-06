Toscano: «Abbiamo fatto il massimo. Quadro consolidato intorno alle forze della conservazione»
«Ringrazio chi ha premiato la nostra proposta in condizioni così difficili»
«Abbiamo fatto il massimo puntando esclusivamente su un voto di adesione culturale rispetto a un’idea di Calabria». Lo ha scritto sul suo profilo social Francesco Toscano, candidato alla presidenza della Regione Calabria alla guida di Democrazia Sovrana Popolare. Toscano si è congratulato con Roberto Occhiuto, riconfermato presidente della Regione. «Il voto – ha scritto Toscano – premia la coalizione di Occhiuto al quale faccio i miei migliori complimenti. Pensare di ottenere maggiori consensi sposando una simile impostazione era probabilmente illusorio. Ringrazio chi ha premiato la nostra proposta in condizioni così difficili. Bisogna comunque fare i conti con la realtà che ci presenta purtroppo un quadro consolidato intorno alle forze della conservazione».
