Toscano: «Abbiamo fatto il massimo. Quadro consolidato intorno alle forze della conservazione»

l’intervento

«Abbiamo fatto il massimo puntando esclusivamente su un voto di adesione culturale rispetto a un’idea di Calabria». Lo ha scritto sul suo profilo social Francesco Toscano, candidato alla presidenza della Regione Calabria alla guida di Democrazia Sovrana Popolare. Toscano si è congratulato con Roberto Occhiuto, riconfermato presidente della Regione. «Il voto – ha scritto Toscano – premia la coalizione di Occhiuto al quale faccio i miei migliori complimenti. Pensare di ottenere maggiori consensi sposando una simile impostazione era probabilmente illusorio. Ringrazio chi ha premiato la nostra proposta in condizioni così difficili. Bisogna comunque fare i conti con la realtà che ci presenta purtroppo un quadro consolidato intorno alle forze della conservazione».

