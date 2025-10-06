Skip to main content

Tridico: «Ho sentito Conte, ha detto di non abbattermi» – VIDEO

Il candidato governatore del centrosinistra commenta il dato delle urne. Io in Consiglio regionale? «Decideremo con le forze progressiste»

Pubblicato il: 06/10/2025 – 19:36
COSENZA «Giuseppe Conte mi ha incoraggiato, mi ha detto non abbattermi, questo il senso della telefonata. Le sconfitte purtroppo in politica ci stanno, ma noi cercheremo sempre di rappresentare un modello diverso di sviluppo, un modello diverso di politica economica, un modello diverso anche di strategie industriali. Quello che io faccio è esattamente questo». E’ l’incipit dell’intervista rilasciata da Pasquale Tridico, candidato governatore per il centrosinistra, al Corriere della Calabria. «Vogliamo rappresentare l’idea che in aree depresse, nel Mezzogiorno, o nel Sud, è difficile affidarsi al mercato per avere quelle condizioni di cambiamento radicale di cui la Calabria avrebbe bisogno. Dovremo rappresentare meglio queste idee, questa visione, lo faremo». Lo farà in Consiglio regionale? «Nelle prossime ore decideremo con le forze progressiste come organizzare la nostra posizione». (redazione@corrierecal.it)

ELEZIONI REGIONALI CALABRIA
Giuseppe Conte
M5S
pasquale tridico
regionali calabria 2205
Cosenza
Politica
