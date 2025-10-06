Trump: «Hamas ha accettato cose importanti. Presto un accordo»

le trattative

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito di essere fiducioso in merito alla possibilità di raggiungere un accordo definitivo per mettere fine alla guerra nella Striscia di Gaza. Parlando ai giornalisti nello Studio Ovale, il presidente Usa ha affermato di credere che “ci sarà un accordo, ne sono abbastanza sicuro”. Trump afferma che Hamas “sta acconsentendo a una serie di cose molto importanti” e che “avremo un accordo presto”. Trump smentisce che ci sia stata tensione tra lui e Benajmin Netanyahu per l’accordo su Gaza. “Non è vero, è stato molto positivo”, ha detto il presidente americano.