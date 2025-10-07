Macché astensione, il caso Piane Crati: grazie a Brutto (FdI) l’affluenza più alta della Calabria (68,57%)

l’esito delle elezioni

PIANE CRATI «È un giorno storico per Piane Crati. La nostra città sarà per la prima volta rappresentata in Consiglio regionale». Ad affermarlo è Stefano Borrelli, sindaco di Piane Crati. «L’elezione di Angelo Brutto nella massima assise calabrese – prosegue il primo cittadino – è motivo di orgoglio di speranza allo stesso tempo. Orgoglio perché rappresenta il successo di un dirigente politico che ha mosso i suoi primi passi proprio nel nostro territorio; speranza perché la sua presenza in Consiglio regionale potrà essere utile per rappresentare al meglio le esigenze del nostro comprensorio. La tornata elettorale appena celebrata ha consegnato a Piane Crati anche la palma di paese dove si è votato di più in Calabria. Un dato da non sottovalutare, ma al contrario da sottolineare, in un momento storico purtroppo caratterizzato dalla crescente disaffezione dei cittadini verso la politica e le Istituzioni più in generale».

Nell’enclave cosentina storicamente di sinistra, incastonata tra Savuto e Presila, c’è da ipotizzare che proprio il candidato forte di Fratelli d’Italia abbia fatto da traino portando la percentuale dei votanti a 68,57%, quasi 30 punti sopra la media regionale.

«Ci sono dunque buoni motivi – conclude Borrelli – per guardare al futuro con rinnovata fiducia ed augurare in primis al governatore riconfermato Roberto Occhiuto ed al neoeletto Angelo Brutto e, più in generale, a tutti i consiglieri regionali, gli auguri di un proficuo lavoro nell’esclusivo interesse della Calabria e dei calabresi». (euf)

