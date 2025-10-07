Macché astensione, il caso Piane Crati: grazie a Brutto (FdI) l’affluenza più alta della Calabria (68,57%)
Esulta il sindaco dell’enclave storicamente di sinistra tra Savuto e Presila cosentina: «Giorno storico, la nostra città rappresentata per la prima volta in Consiglio regionale»
PIANE CRATI «È un giorno storico per Piane Crati. La nostra città sarà per la prima volta rappresentata in Consiglio regionale». Ad affermarlo è Stefano Borrelli, sindaco di Piane Crati. «L’elezione di Angelo Brutto nella massima assise calabrese – prosegue il primo cittadino – è motivo di orgoglio di speranza allo stesso tempo. Orgoglio perché rappresenta il successo di un dirigente politico che ha mosso i suoi primi passi proprio nel nostro territorio; speranza perché la sua presenza in Consiglio regionale potrà essere utile per rappresentare al meglio le esigenze del nostro comprensorio. La tornata elettorale appena celebrata ha consegnato a Piane Crati anche la palma di paese dove si è votato di più in Calabria. Un dato da non sottovalutare, ma al contrario da sottolineare, in un momento storico purtroppo caratterizzato dalla crescente disaffezione dei cittadini verso la politica e le Istituzioni più in generale».
Nell’enclave cosentina storicamente di sinistra, incastonata tra Savuto e Presila, c’è da ipotizzare che proprio il candidato forte di Fratelli d’Italia abbia fatto da traino portando la percentuale dei votanti a 68,57%, quasi 30 punti sopra la media regionale.
«Ci sono dunque buoni motivi – conclude Borrelli – per guardare al futuro con rinnovata fiducia ed augurare in primis al governatore riconfermato Roberto Occhiuto ed al neoeletto Angelo Brutto e, più in generale, a tutti i consiglieri regionali, gli auguri di un proficuo lavoro nell’esclusivo interesse della Calabria e dei calabresi». (euf)
