Cosenza, goleada Gallo (che batte Gallo). Quante donne tra i campioni di preferenze del centrodestra – NOMI

L’ESITO DELLE ELEZIONI

COSENZA Non è più un caso da studiare ma una conferma: Gianluca Gallo con le sue 30.165 preferenze, ben oltre le 21mila del 2021 e il doppio dei diretti “inseguitori” interni (Pasqualina Straface, sua seconda in Forza Italia, e Pierluigi Caputo, il più votato nella lista Occhiuto Presidente), racconta un consenso costruito non sulla gestione del potere come da Prima Repubblica ma con la presenza sui territori e la politica dell’ascolto, prima da sindaco poi da assessore regionale; e con un seguito non solo tra i primi cittadini di centrodestra, tanto più nello scenario di civismo largo dei nostri tempi e di primato della spesa pubblica nella vita delle amministrazioni.

New entry tra forzisti e meloniani

L’assessore all’Agricoltura traina il successo di Forza Italia sui candidati meloniani: Elisabetta Santoianni, espressione proprio del mondo agricolo, è la terza eletta tra gli azzurri (10.661 voti) e l’onda femminile del centrodestra nella circoscrizione Nord investe anche Rosaria Succurro (lista del presidente), sindaca di San Giovanni in Fiore e presidente Anci Calabria che porta a casa 12.201 preferenze. Anche in Fratelli d’Italia non manca la rappresentanza rosa, ma la riconfermata Luciana De Francesco (6.542) deve cedere lo scettro ad Angelo Brutto (8.702) per la cui elezione anche la sinistra esulta dalla sua Piane Crati: è il primo consigliere figlio del cento presilano, e forse è arrivato il momento di affrancarne l’exploit dalla vicinanza a Fausto Orsomarso. Tra i meloniani restano fuori il consigliere comunale di Cosenza Francesco Spadafora (5.969) e gli uscenti Pietro Molinaro (4.634) e Sabrina Mannarino (3.088) nome forte dell’area tirrenica come Anna De Gaio (2.336) lo era nel Castrovillarese.

Il ritorno di Orlandino e la sorpresa Noi Moderati

Discorso a parte per la Lega. Qui il ritorno di Orlandino Greco (11 anni dopo – nel 2014 prese 7.883 voti – firma il suo rientro a Palazzo Campanella, ma dal lato opposto dell’emiciclo) oscura le due donne in ascesa: a fare doppiamente notizia è il terzo posto in lista di Katya Gentile, che con 3mila preferenze viene staccata dalla paolana Emira Ciodaro (4.153 voti).

Una sorpresa – ma neanche poi tanto visto il buon risultato alle Europee 2024 – l’elezione di Riccardo Rosa nella lista Noi Moderati: 1.195 preferenze e vittoria al fotofinish con l’imprenditore cosentino Sergio Del Giudice, che si ferma a quota 1.150; la presenza dei leader nazionali Lupi e Carfagna in campagna elettorale – oltre al leader regionale Galati – e il lavoro silenzioso ma certosino di una base composta in buona parte anche da giovani sono alcuni degli ingredienti di una affermazione che farà contenti volti storici della politica bruzia come Franco Pichierri e Fulvio Campanaro. Delusione, al contrario, per Unione di Centro e soprattutto in Forza Azzurri, altra costola del blocco berlusconiano, che sfiora il seggio nonostante le buone performance di Gregorio Iannotta e Leonardo De Marco: gli oltre 1.110 voti ciascuno non bastano. (EFur)

LEGGI ANCHE

L’ESITO DELLE ELEZIONI | Seggi, sfide e sorprese nel campo largo: chi ha davvero vinto nel Cosentino – NOMI

I RISULTATI | Riconferme e diverse sorprese, ecco i nuovi consiglieri regionali – NOMI

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato