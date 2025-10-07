Riconferme e diverse sorprese, ecco i nuovi consiglieri regionali – NOMI

i risultati

LAMEZIA TERME Dodici riconfermati, tutti gli altri sono new entry. Tra certezze e anche qualche clamorosa esclusione prende corpo il Consiglio regionale della nuova legislatura, quello determinato dalle elezioni di domenica e lunedì secondo la distribuzione dei seggi ai sensi della legge elettorale: sono 7 le donne elette e non manca qualche “ritorno”. Dalla elaborazione del portale Eligendo del ministero dell’Interno al termine dello scrutinio (in attesa dell’assegnazione definitiva) emerge anzitutto che del nuovo Consiglio regionale ovviamente faranno parte i due principali candidati alla presidenza della Regione, il riconfermato Roberto Occhiuto (Forza Italia) per il centrodestra e Pasquale Tridico (M5S) per il centrosinistra.

Il “nuovo” Consiglio regionale

Per quanto riguarda la maggioranza di centrodestra, Forza Italia avrà 7 consiglieri regionali: gli uscenti Gianluca Gallo (recordmen assoluto di preferenze), Pasqualina Straface, Domenico Giannetta, Salvatore Cirillo, e quindi Elisabetta Santoianni, il segretario provinciale azzurro di Catanzaro, Marco Polimeni, il presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, vicesegretario di Fi. Quattro i consiglieri regionali eletti con Occhiuto Presidente: gli uscenti Pierluigi Caputo e Giacomo Crinò, e poi le new entry Rosaria Succurro, presidente della Provincia di Cosenza e presidnete dell’Anci, e il vicesegretario di Forza Italia Emanuele Ionà. Quattro anche i consiglieri regionali eletti con Fratelli d’Italia: gli uscenti Luciana De Francesco, Antonio Montuoro e l’assessore uscente Giovanni Calabrese e il coordinatore provinciale di FdI di Cosenza Angelo Brutto. La Lega ha eletto come consiglieri regionali gli uscenti Filippo Mancuso, già presidente del Consiglio regionale, e Giuseppe Mattiani e il sindaco di Castrolibero Orlandino Greco. Due i consiglieri regionali di Noi Moderati: Vito Pitaro e Riccardo Rosa. Per quanto riguarda l’opposizione, il Pd ha eletto quattro consiglieri regionali: l’uscente Ernesto Alecci e poi Rosellina Madeo, il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio e il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. La Lista Tridico Presidente porta in Consiglio regionale Ferdinando Laghi (uscente) ed Enzo Bruno, già presidente della Provincia di Catanzaro. Il Movimento 5 Stelle elegge come unico consigliere regionale l’ex parlamentare Elisa Scutellà, mentre Democratici Progressisti elegge il cosentino Francesco De Cicco. In Consiglio regionale infine, per Casa Riformista, Filomena Greco, segretario regionale di Italia Viva.

Le donne

Sette dunque le donne elette in Consiglio regionale (migliorato il precedente del 2021): si tratta di Straface, Santoianni, Succurro, De Francesco, Madeo, Filomena Greco, Scutellà.

Gli esclusi

Diversi i consiglieri regionali uscenti che non ce l’hanno fatta a essere rieletti: si tratta di Katya Gentile e l’assessore uscente Caterina Capponi (Lega), Sabrina Mannarino, Pietro Molinaro e l’assessore uscente Filippo Pietropaolo (Fratelli d’Italia), Michele Comito (Forza Italia oggi Occhiuto Presidente) Pietro Raso e Giuseppe Gelardi (Lega), Amalia Bruni, Franco Iacucci, Giovanni Muraca, Raffaele Mammoliti (Pd), Davide Tavernise (M5S), Antonio Lo Schiavo (Avs). Tra i non eletti va segnalato poi il mancato ingresso al Consiglio regionale del sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, nonostante le oltre 10mila preferenze., e di Enza Bruno Bossio, già parlamentare, candidata con il Pd.

I ritorni di fiamma

Due i “ritorni” a Palazzo Campanella: si tratta di Orlandino Greco (Lega), che fu consigliere regionale nella legislatura targata Mario Oliverio, e Vito Pitaro (Noi Moderati), già consigliere regionale nella legislatura targata Jole Santelli. (a. cant.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato