Occhiuto riconfermato presidente, le congratulazioni di Confagricoltura Calabria

«Per il mondo agricolo calabrese, la stabilità istituzionale è un valore fondamentale per affrontare le sfide che ci attendono, a partire dal rilancio della competitività delle nostre imprese, dalla gestione delle risorse idriche, fino all’utilizzo efficace dei fondi europei. Senza dimenticare l’impegno verso quello ristrutturazione finanziaria delle aziende agricole sulla quale è stato già avviato un percorso, che va approfondito e migliorato». Ad affermarlo, il presidente di Confagricoltura Calabria, Alberto Statti, che aggiunge: «L’agricoltura calabrese rappresenta un pilastro dell’economia regionale e un presidio insostituibile per la tutela del territorio, la coesione sociale e la valorizzazione delle aree interne. Confidiamo che, anche in questo nuovo mandato, il Presidente Occhiuto continuerà a porre attenzione ed ascolto verso le istanze degli agricoltori, sostenendo politiche capaci di favorire innovazione, ricambio generazionale e internazionalizzazione delle nostre eccellenze agroalimentari.

Siamo pronti, come sempre, a collaborare in modo costruttivo con la Regione per costruire una visione condivisa di sviluppo sostenibile, moderno e duraturo per la Calabria».

Auguri, da parte di Confagricoltura Calabria, diretti anche all’assessore regionale Gianluca Gallo. «Negli ultimi anni, in un contesto internazionale complicatissimo, l’agricoltura calabrese è stata oggettivamente protagonista. E’ cresciuto l’export, sono state realizzate importanti iniziative di promozione di rilievo nazionale, c’è stata finalmente la corretta e necessaria attenzione alle tante filiere produttive, grandi e piccole, che caratterizzano l’agroalimentare calabrese. Come organizzazione di rappresentanza abbiamo avviato e mantenuto un dialogo costante con il Dipartimento Agricoltura, con l’ambizioso obiettivo di innovare e rendere competitivo il comparto agricolo ed agroalimentare regionale. A Gianluca Gallo, premiato da un significativo risultato elettorale e che si appresta a continuare la sua azione da assessore regionale all’Agricoltura, esprimo l’augurio di un buon lavoro, sono certo che continuerà ad interpretare il proprio ruolo con la competenza, l’equilibrio e la disponibilità all’ascolto ed al confronto dimostrati in questi anni»

