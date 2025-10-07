Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:03
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il fatto

Violenta rissa in viale Mancini, caos e traffico deviato a Cosenza

Pattuglie e ambulanze sul posto per la lite scoppiata vicino a un supermercato. Un ferito soccorso dai sanitari

Pubblicato il: 07/10/2025 – 18:45
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Violenta rissa in viale Mancini, caos e traffico deviato a Cosenza

COSENZA Alcune pattuglie della polizia e ambulanze sono intervenute qualche minuto fa nei pressi di viale Mancini, a Cosenza, per una violenta rissa scatenatasi nei pressi di un supermercato. Per una delle persone coinvolte sono state necessarie le cure dei sanitari mentre le forze dell’ordine ordine hanno dovuto deviare il traffico. Sul posto anche decine di curiosi. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Cosenza
Importanti
Polizia
rissa
rissa a cosenza
rissa viale mancini
viale Mancini
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x