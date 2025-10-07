Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
il fatto
Violenta rissa in viale Mancini, caos e traffico deviato a Cosenza
Pattuglie e ambulanze sul posto per la lite scoppiata vicino a un supermercato. Un ferito soccorso dai sanitari
Pubblicato il: 07/10/2025 – 18:45
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
COSENZA Alcune pattuglie della polizia e ambulanze sono intervenute qualche minuto fa nei pressi di viale Mancini, a Cosenza, per una violenta rissa scatenatasi nei pressi di un supermercato. Per una delle persone coinvolte sono state necessarie le cure dei sanitari mentre le forze dell’ordine ordine hanno dovuto deviare il traffico. Sul posto anche decine di curiosi. (redazione@corrierecal.it)
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali