Violenta rissa in viale Mancini, caos e traffico deviato a Cosenza

il fatto

COSENZA Alcune pattuglie della polizia e ambulanze sono intervenute qualche minuto fa nei pressi di viale Mancini, a Cosenza, per una violenta rissa scatenatasi nei pressi di un supermercato. Per una delle persone coinvolte sono state necessarie le cure dei sanitari mentre le forze dell’ordine ordine hanno dovuto deviare il traffico. Sul posto anche decine di curiosi. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato