il post elezioni

«Casa Riformista in Calabria meglio di Avs»

Matteo Renzi rivendica il buon risultato

Pubblicato il: 08/10/2025 – 9:38
«Casa riformista ha fatto bene anche in Calabria, andando meglio di Avs ed eleggendo una consigliera regionale. In Toscana faremo ancora meglio con la Casa Riformista per Giani Presidente». Lo dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi in un’intervista al Quotidiano Nazionale. «Giani vince comunque, lo sanno tutti. Razionalmente anche chi non è di sinistra deve votare casa riformista per evitare che il nuovo Pd, Avs e Cinquestelle spostino troppo il baricentro. Votare Casa Riformista è un dovere anche per i moderati dell’altra parte: inutile sprecare voti a destra. Sarebbero ininfluenti e paradossalmente rafforzerebbero Cinquestelle e Avs», spiega. Tomasi «non lo conosco. Però posso dire che non l’attaccherò come stanno facendo i suoi colleghi di coalizione. Noi facciamo una campagna civile: tanto ad attaccare Tomasi basta il generale Vannacci. Anche ieri si sono bisticciati come bambini. Lasciamo che se le diano tra loro, noi ci occupiamo dei toscani», aggiunge. 

