Reggina, ipotesi cambio di proprietà: spunta un fondo americano

scenari di cessione

REGGIO CALABRIA Il futuro della Reggina torna a intrecciarsi con scenari societari ancora tutti da definire, mentre in città resta forte la delusione per la terza mancata promozione consecutiva in Serie C e si moltiplicano le contestazioni nei confronti della gestione del patron Ballarino. In questo clima di incertezza, si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile cambio al vertice del club amaranto.

Nelle ultime ore il noto giornalista reggino Alfredo Pedullà, sul suo sito alfredopedulla.com, ha rilanciato indiscrezioni su una potenziale operazione societaria. «La Reggina – scrive – non esce dal limbo della Serie D. E nel frattempo valuta alcune proposte per una possibile svolta societaria, nelle ultime settimane l’azionista di maggioranza Ballarino aveva dichiarato di essere aperto a qualsiasi situazione e di valutare eventuali offerte. Tra varie manifestazioni di interesse, c’è un gruppo concretamente interessato alla Reggina, un fondo che ha come riferimento l’italo-americano Matt Rizzetta proprietario del Campobasso (Serie C) e del Napoli Basket. Rizzetta, assolutamente concentrato sui playoff che vedranno protagonista il suo club, è stato coinvolto anche per le sue origini calabresi. E non ci sono riferimenti su imprenditori collegati a Claudio Lotito. Il gruppo sarebbe pronto a formalizzare una proposta leggermente inferiore ai 2 milioni per rilevare il pacchetto di maggioranza. Vedremo quale sarà la decisione dell’attuale dirigenza amaranto, ma la trattativa è in corso».

Matt Rizzetta

Lo stesso Rizzetta, tuttavia, al momento ha smentito un suo coinvolgimento diretto in una intervista rilasciata alla Gazzetta del Sud. Ma non è escluso che nei prossimi giorni non possano arrivare novità in tal senso. (redazione@corrierecal.it)

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