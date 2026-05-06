Catanzaro, Sozza arbitrerà la sfida del “Ceravolo” contro il Bari

Dieci anni dalla scomparsa di Maria Chindamo, il ricordo a Limbadi. «Continuiamo il suo cammino di libertà»

“Il fratello Vincenzo, le figlie Letizia e Federica, e centinaia tra studenti e autorità ricordano l’imprenditrice uccisa. Presente anche Chiara Colos…

06 Maggio, 14:46