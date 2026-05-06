Catanzaro, Sozza arbitrerà la sfida del “Ceravolo” contro il Bari
Resi noti i direttori di gara dell’ultima giornata del campionato di serie B
ROMA Sono stati resi noti i direttori di gara dell’ultima giornata del campionato di serie B che si giocherà l’8 maggio alle 20.30. 20.30 Avellino – Modena arbitro: Di Marco di Ciampino; Catanzaro – Bari arbitro: Sozza di Seregno; Cesena – Padova arbitro: Arena di Torre del Greco; Frosinone – Mantova arbitro: Manganiello di Pinerolo; Monza – Empoli arbitro: Marcenaro di Genova; Pescara – Spezia arbitro: Doveri di Roma; Reggiana – Sampdoria arbitro: Guida di Torre Annunziata; Sudtirol – Juve Stabia arbitro: Marinelli di Tivoli; Venezia – Palermo arbitro: Zanotti di Rimini; Entella – Carrarese arbitro: Fabbri di Ravenna.
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