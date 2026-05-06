«Evidente insolvenza e rischio per il bilancio della Regione». L’eterno “buco nero” del “carrozzone” Field

il “peso” del passato

CATANZARO Quei “carrozzoni” del passato che sono “duri a morire” e che soprattutto continuano a rappresentare una zavorra, oltre che un pericolo, per il bilancio della Regione. È il caso della Field, Fondazione per l’emersione del lavoro creata nel lontano 2003 ma rivelatasi un sostanziale fallimento e per questo posta in liquidazione ordinaria nel 2017: solo che adesso non basta più la liquidazione ordinaria, perché c’è un quadro così critico che per la Giunta regionale legittima la liquidazione coatta amministrativa, con la nomina di Renata Pizzichemi nuovo commissario liquidatore.

La delibera

È quanto emerge da una recente delibera della Giunta regionale con cui l’amministrazione si prepara a mettere definitivamente fine alla vicenda della Fondazione Field disponendone la liquidazione coatta amministrativa a causa di una situazione finanziaria ormai compromessa. Alla base della decisione – si legge nella delibera di Giunta – c’è il lavoro svolto dal commissario liquidatore Giuseppina Antonella Sette, funzionario della Regione, incaricata della procedura di liquidazione ordinaria, che nel corso del mandato ha trasmesso tre relazioni chiave al Dipartimento regionale competente: una prima relazione semestrale (novembre 2024) con l’inventario dei beni, la ricognizione dei rapporti giuridici e la predisposizione del bilancio consuntivo e del piano di liquidazione; una seconda relazione (aprile 2025) di aggiornamento; e infine una relazione conclusiva, datata 2 aprile 2026. È proprio da quest’ultimo documento che emerge il quadro più critico: la Fondazione Field – è riportato nel corpo della delibera di Giunta – versa in «uno stato di evidente insolvenza e assenza di mezzi finanziari non potendo far fronte ai debiti accumulati». A complicare ulteriormente la situazione – prosegue la delibera – la presenza di numerose procedure esecutive e pignoramenti presso terzi, che di fatto impediscono di proseguire con la liquidazione ordinaria nel rispetto della parità di trattamento tra i creditori e «e rischia di recare grave nocumento alle risorse del bilancio regionale». Secondo il Dipartimento Lavoro questa situazione «rende indifferibile l’attivazione di una procedura concorsuale idonea a salvaguardare il bilancio regionale e la tutela dell’interesse pubblico». Per questi motivi, la Giunta regionale ha deliberato l’avvio della liquidazione coatta amministrativa della Fondazione Field in applicazione delle norme previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e dalla legislazione nazionale in materia. Contestualmente, è stata individuata come commissario liquidatore Renata Pizzichemi. La nomina formale sarà effettuata dal Presidente della Giunta regionale, previa verifica dell’assenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse. Con questo passaggio, la Regione punta a gestire in modo ordinato la crisi della Fondazione, tutelando l’interesse pubblico e limitando l’impatto sui conti regionali. (a. c.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato