La sfida della Calabria al TTG di Rimini – FOTO E VIDEO

l’appuntamento

RIMINI Centinaia di espositori e migliaia di operatori – dai tour operator internazionali ai piccoli consorzi locali – si incontrano a Rimini per discutere tendenze, stringere accordi e tracciare la rotta del turismo nazionale e mondiale. Per la Calabria – terra ricca di storia e tradizioni millenarie – la TTG rappresenta un’occasione preziosa per far conoscere le proprie specificità in un contesto globale, dialogando con buyer, media e stakeholder.

Il turismo non è solo vacanza, ma diventa promozione della identità, e per questo a TTG 2025 la mission è chiara: valorizzare il volto autentico della nostra regione. Quello che vive nei borghi, nelle mani degli artigiani, nei volti delle persone che accolgono. La partecipazione alla TTG è un investimento strategico. La Regione Calabria stessa lo sottolinea definendo la fiera «uno strumento efficace per la promozione dei servizi e dei prodotti offerti dalle imprese calabresi». È il posto ideale per far conoscere le nostre risorse – alberghi, agriturismi, laboratori artigianali, ecc. – e stringere accordi con tour operator nazionali e internazionali. Nel padiglione di Rimini, la Città Metropolitana di Reggio Calabria è presente nello stand “Calabria Straordinaria”, insieme ad altri enti e operatori calabresi. Nel cuore dello spazio espositivo della Calabria un Videowall immersivo che promette un viaggio sensoriale negli angoli più belli della regione: dal mare alla montagna, passando per i sentieri del gusto. Una esperienza unica, alla scoperta di una Calabria straordinaria. (F.b.)