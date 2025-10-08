TTG di Rimini, la spinta innovativa e il volto autentico della Calabria

hub del turismo

RIMINI La TTG Travel Experience di Rimini è un vero e proprio hub del turismo, dove si decidono partnership e strategie per il futuro. Tre giorni densi di incontri, workshop e networking. Nel 2025 i temi centrali saranno il turismo esperienziale, la sostenibilità e l’innovazione digitale. La mission è mostrare il volto della Calabria autentica. «Una regione, la nostra, che non è solo tradizione, cultura, ambiente, storia, ma è anche innovazione. E per questo, abbiamo pensato ad una camera immersiva che mostra tutte le eccellenze: la bellezza dei siti, dei borghi, la natura, l’enogastronomia sono riprodotte con immagini in alta qualità in primo piano», racconta ai nostri microfoni il dirigente regionale Cosimo Caridi.

La spinta innovativa e il volto autentico della Calabria

Una spinta innovativa, e un’altra importante novità. Per la prima volta lo stand Calabria Straordinaria “ospita” lo spazio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. «Per volontà precisa del nostro organo politico, del nostro assessore, abbiamo voluto che la Città Metropolitana fosse presente insieme a noi nel medesimo stand, partiamo da TTG, dalla fiera principe del Business to Business, con la presenza di numerosi buyers nazionali e internazionali», sostiene Caridi.

«Sappiamo che Rimini è un punto di riferimento per le fiere “tecniche” e noi cerchiamo sempre di restare al passo con le proposte innovative. La camera immersiva è un attrattore, rappresenta una assoluta novità, ma lo stand si compone di desk in grado di declinare l’insieme delle offerte turistiche della Calabria», dice ai nostri microfoni il funzionario della Regione Calabria Nicola Cirillo. «Tutti insieme, collaboriamo in maniera tale da poter garantire un’offerta adeguata e necessaria a rendere ancora più efficaci tutti gli sforzi profusi in questi anni e penso – ad esempio – all’aumento dei voli aerei da e per le destinazioni estere».

Il viaggio immersivo

Passando dallo stand della Calabria resti letteralmente rapito dalle immagini di una terra straordinaria. Il mare, lascia spazio in rapida sequenza ad una camminata nei boschi della Sila, tra i Giganti di Fallistro. E quando pensi di aver concluso il viaggio immersivo: il peperoncino, la cipolla di Tropea, il Bergamotto di Reggio Calabria ti convincono a restare. «L’idea è nata proprio per far sì che le persone potessero vivere un’esperienza, la stanza immersiva multisensoriale consente di apprezzare i suoni, gli odori e anche alcuni effetti visivi. Si cammina immersi nei borghi, nella natura e anche nel cibo della Calabria, si sentono i profumi tipici della regione», racconta al Corriere della Calabria Antonio Franzese, Founder & CEO Media Engineering. Testa e cuore della camera immersiva.

«Sono davvero emozionata», si avvicina una signora che con la voce strozzata aggiunge: «Sono di Reggio Calabria, ma da tanti anni sono lontana. Vedere queste immagini è meraviglioso». Franzese sorride, il racconto ai nostri microfoni prosegue. «Non sono calabrese, ma mi piace e per questo è stato ancora più stimolante dare sapore e colore a quello che normalmente vivo come come il turista. È stato anche difficile operare una selezione dei luoghi. «Tante altre cose non siamo riusciti ad inserirle per una questione di tempo, ma abbiamo scelto le mete più conosciute e che caratterizzano il territorio». Ad annunciare l’esperienza immersiva è un ologramma. «Si chiama Mia ed è un po’ la mascotte dello stand. Racconta l’esperienza e conduce il visitatore alla visione offerta nella stanza immersiva». E non è finita qui. «Alcune cose non le posso ancora rivelare, posso solo dire che il progetto legato a “Mia” avrà un’evoluzione, ma non mi fare aggiungere altro…». Non resta che aspettare. (f.benincasa86@corrierecal.it)

