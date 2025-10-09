Il boom sui social e la comunicazione, il team vincente dietro la campagna elettorale di Occhiuto

il racconto

Sono stati «la macchina da guerra» di Roberto Occhiuto durante la campagna elettorale. Un percorso iniziato ormai da quattro anni e che continua tra trionfi e grandi risultati. «Due contro tutti» è la sintesi trovata dal Giornale, nel descrivere il lavoro di Fabrizio Augimeri e Veronica Rigoni, il team di comunicazione del primo presidente della Calabria che è riuscito a riconfermarsi per un secondo mandato. «Qualche giorno prima del voto – ha riferito al Giornale Augimeri – un consigliere regionale ha detto a me e Veronica: ‘Certo che voi due siete una macchina da guerra’. La comunicazione del presidente Occhiuto è importante, ma dietro non c’è una squadra di dieci persone: ci siamo solo io e Veronica».

Una campagna elettorale intensa

Per entrambi esperienze pregresse in Forza Italia: Augimeri al fianco di ministri come Brunetta, Gelmini e Bongiorno, per Veronica Rigoni anche un passato nel team di Silvio Berlusconi. Entrambi hanno contribuito alla vittoria contro Pasquale Tridico, nonostante una «campagna elettorale molto dura». «Ci sono stati attacchi personali, fake news, campagne giornalistiche molto cattive per fare saltare la sua candidatura», tra cui attacchi «quotidiani dal Pd e dai 5 stelle. Dal punto di vista strategico è stato importante ribattere sempre e puntualmente». Eppure, spiegano, non hanno mai messo in dubbio la vittoria: «Tridico ha fatto una campagna elettorale di assistenzialismo e mance come 40-50 anni fa, mentre la Calabria oggi è una regione di grandi opportunità». Lavoro e non assegni, impresa e non slogano: «La nostra è stata una campagna elettorale onesta, raccontando ciò che abbiamo fatto in questi 4 anni».

Il boom sui social di Occhiuto

Un percorso che adesso continuerà, nonostante questi ultimi – afferma Veronica Rigoni – «siano stati mesi difficili, ma abbiamo lavorato tanto per quattro anni. Anche personalmente, avevo la consapevolezza che i cittadini non sono stupidi e conoscono lo stato delle cose». È lei che si cela dietro le vincenti strategie politiche e comunicative di Occhiuto, dal cappellino con scritto “Calabria” ai video social sulle dimissioni e sui cantieri dell’ospedale. Metodi comunicativi che hanno portato il Presidente della Regione ad essere tra i più apprezzati e con più interazioni sui social, secondo le recenti classifiche. « I tempi – conclude Rigoni – sono cambiati e con un telefono si fa tutto. Non servono grandi plotoni esecutivi e chissà quali strumentazioni. Basta la verità, la creatività e l’intelligenza».

