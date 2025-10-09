Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:45
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il piano di pace

Meloni: «L’accordo su Gaza una notizia straordinaria»

La premier ringrazia il presidente Trump e i mediatori Egitto, Qatar e Turchia

Pubblicato il: 09/10/2025 – 10:01
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Meloni: «L’accordo su Gaza una notizia straordinaria»

ROMA «L’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del Piano di pace del Presidente Trump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi e al ritiro delle forze israeliane su linee concordate». Così in una nota la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «Desidero ringraziare il Presidente Trump per aver incessantemente ricercato la fine del conflitto a Gaza e i mediatori – Egitto, Qatar e Turchia – per i loro sforzi che si sono rivelati cruciali per l’esito positivo raggiunto». Ora «esorto tutte le parti a rispettare pienamente le misure concordate e lavorare per realizzare rapidamente i passi successivi previsti dal Piano di Pace».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
gaza
GIORGIA MELONI
pace gaza
striscia di gaza
Top
TRUMP
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x