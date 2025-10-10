Diede fuoco a due auto di un carabiniere, 37enne ai domiciliari nel Cosentino

le indagini

ROSETO CAPO SPULICO I carabinieri della stazione di Marina di Roseto Capo Spulico (nella foto) hanno arrestato, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari su richiesta della locale Procura, K.L., 37enne di origine marocchina residente a Trebisacce, in quanto ritenuto presunto responsabile dell’incendio di due autovetture di un carabiniere in servizio nella zona dell’alto Ionio cosentino.

I fatti risalgono allo scorso mese di giugno, quando due autovetture del militare vennero attinte dalle fiamme mentre erano parcheggiate nei pressi della sua abitazione, riportando gravi danni alla carrozzeria e alle componenti meccaniche.

Le indagini, condotte dai carabinieri di Roseto Capo Spulico con il coordinamento della Procura di Castrovillari, hanno contemplato l’utilizzo di una prolungata serie di attività consistite nell’analisi di tutti i sistemi di videosorveglianza in prossimità del luogo dell’evento incendiario nonché nel riscontro e nella messa a sistema di tutti gli elementi volti all’individuazione del presunto responsabile del reato. L’attività di indagine ha consentito di desumere una serie di elementi ritenuti idonei all’emissione del provvedimento cautelare a carico del 37enne, il quale è stato posto ai domiciliari con applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico.