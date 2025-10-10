Rende, incendiati gli spogliatoi dei campi sportivi a Villaggio Europa: il Comune presenta denuncia

l’episodio

RENDE Un incendio si è sviluppato, questa notte, nell’area di Villaggio Europa, colpendo gli spogliatoi dei campetti di calcio, creando preoccupazione tra i residente e l’intera comunità rendese. Il sindaco, l’onorevole Sandro Principe, e l’intera Giunta comunale si sono immediatamente attivati, disponendo tutti gli interventi necessari per garantire la sicurezza dei cittadini e assicurare la massima collaborazione con le autorità preposte. Per fare al più presto piena luce sulle cause e sulle responsabilità dell’accaduto, l’Amministrazione comunale ha presentato formale denuncia contro ignoti. «È fondamentale comprendere cosa sia successo e ricostruire l’ accaduto. Ringraziamo sentitamente i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e tutti coloro che sono intervenuti tempestivamente sul posto, evitando conseguenze ancora più gravi per la nostra comunità».

