Crotone stellare: altro 3-0, stavolta a Foggia

FOGGIA Dopo il netto successo casalingo contro il Picerno, il Crotone di Emilio Longo concede il bis allo Zaccheria con un’altra vittoria per 3-0, stavolta ai danni del Foggia. Una prova di forza, personalità e concretezza per gli squali, che salgono così a 17 punti in classifica, portandosi a ridosso delle prime posizioni e rilanciando le proprie ambizioni. Una partita ben giocata dal Crotone, gestita con ordine anche dopo l’espulsione di Vinicius nella ripresa. Il Foggia, invece, incassa un’altra sconfitta pesante, e continua a mostrare segnali di crisi. Allo Zaccheria la gara parte subito a ritmi intensi. Al 6’, prima vera occasione per gli ospiti: Zunno scodella un ottimo cross per Murano, che colpisce di testa da posizione favorevole, ma manda a lato. Al 14’ l’attaccante rossoblù si ripete: stavolta, su traversone di Andreoni, centra in pieno il palo. Il Foggia reagisce al 10’ con una punizione battuta corta che libera Garofalo in area, ma il suo tiro-cross viene bloccato da Merelli. I ritmi restano alti: al 17’ arriva il primo giallo, per Valietti, reo di aver ostacolato una ripartenza. Al 22’ il Crotone passa: Di Pasquale lancia in profondità per l’esterno, bravo a liberarsi di Olivieri e a trafiggere Borbei con un rasoterra preciso. Vantaggio meritato. I padroni di casa cercano la risposta al 28’ con un tiro da fuori di Garofalo, deviato e reso insidioso, ma Merelli ci mette una pezza. Al 35’ arriva il raddoppio: cross perfetto dal limite e Berra, con un elegante tiro al volo, batte ancora Borbei. Crotone avanti 0-2. Poco dopo, Di Pasquale prende il primo giallo per gli ospiti, mentre Valietti, alle prese con un problema muscolare, è costretto al cambio al 45’. Il secondo tempo si apre con due cambi per il Foggia, ma la musica non cambia. Al 48’ Maggio va vicino al tris, Borbei si oppone bene. Al 52’, però, arriva il colpo del KO: Gomez fa da sponda per Murano che, approfittando dell’uscita imprecisa di Borbei, insacca il gol dello 0-3.

Per l’ex Perugia è la terza rete stagionale, la seconda proprio al Foggia. Il Crotone, sulle ali dell’entusiasmo, sfiora anche il poker: prima con Murano (56’) e poi con Maggio (59’), ma la mira non è precisa. La gara sembra chiusa, ma al 63’ Vinicius rovina un po’ la festa con un intervento duro su Garofalo: rosso diretto e Crotone in dieci. Longo corre ai ripari con diversi cambi, mentre il Foggia prova ad approfittarne ma senza costrutto. L’unico vero tentativo arriva al 75’ con un tiro altissimo di Garofalo. Nel finale, girandola di sostituzioni da entrambe le parti, ma il risultato non cambia. Al triplice fischio, è 0-3: festa grande per i rossoblù. Con questo successo, il Crotone dà continuità al successo ottenuto contro il Picerno. Due vittorie consecutive, entrambe per 3-0, sei gol segnati e nessuno subito: numeri che certificano il buon momento della formazione di Longo, finalmente cinica sotto porta e solida dietro. La classifica inizia a sorridere: i rossoblù salgono a quota 17 punti, accorciando sulle prime posizioni e ritrovando fiducia in vista dei prossimi impegni.

Il tabellino

FOGGIA: Borbei; Buttaro, Minelli, Olivieri; Valietti (45’pt Morelli), Garofalo, Oliva (1’st Pellegrino), Panico (30’st Agnelli); Winkelmann (1’st Ilicic), D’Amico; Sylla (40’st Bevilacqua). A disp.: Perucchini, Magro, Staver, Castaldi, Pazienza. All. Rossi

CROTONE: Merelli; Andreoni, Berra, Di Pasquale (35’st Cargnelutti), Guerra; Sandri, Vinicius; Zunno (35’st Cocetta), Gomez (17’st Perlingieri), Maggio (17’st Piovanello); Murano. A disp.: Sala, Martino, Leo, Stronati, Marazzotti, Groppelli, Calvano, Cocetta, Vrenna, Bruno. All. Longo

ARBITRO: Di Loreto di Terni

MARCATORI: 22’pt Zunno (C), 36’pt Berra (C), 7’st Murano (C)

NOTE: ammoniti: Valietti (F), Sylla (F), Di Pasquale (C), Pellegrino (F), Zunno (C), Gallo (C). Espulso: 18’st Vinicius (C). Spettatori: 3.997.

