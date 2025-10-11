Influenza, Pregliasco: «Sarà una stagione virulenta. Vaccinarsi è fondamentale»

Influenza stagionale in arrivo

La parola d’ordine è inequivocabile: vaccinarsi. L’invito arriva dal virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene Generale e Applicata all’Università di Milano, in vista di una stagione influenzale che si preannuncia particolarmente intensa. «Parliamo sempre di previsioni» – ha spiegato Pregliasco all’HuffPost – «ma se in Italia si ripeterà lo scenario osservato in Australia, potremmo arrivare a registrare 15-16 milioni di casi, con numeri pari o superiori a quelli dello scorso anno. E il rischio maggiore riguarda, come sempre, le fasce più fragili della popolazione»

Sempre secondo Pregliasco, i primi virus inizieranno a circolare già nel mese di ottobre, con un picco atteso tra novembre e dicembre, quando le temperature più rigide e la permanenza in ambienti chiusi favoriranno la trasmissione del virus. Un fenomeno da non sottovalutare: ogni anno l’influenza provoca in Italia circa 10 mila vittime. Per questo, ribadisce il virologo, la vaccinazione resta l’arma più efficace per ridurre i contagi e proteggere le persone più vulnerabili. (redazione@corrierecal.it)

