Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:02
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

cronaca

Ingiurie e minacce contro la convivente anche in presenza della figlia: divieto di avvicinamento per un uomo

Il provvedimento, emesso dal gip di Palmi, è il risultato di una indagine condotta dai poliziotti dei Commissariati di Cittanova e di Polistena

Pubblicato il: 11/10/2025 – 9:46
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Ingiurie e minacce contro la convivente anche in presenza della figlia: divieto di avvicinamento per un uomo

REGGIO CALABRIA La Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa a carico di un uomo indagato per maltrattamenti ai danni della compagna convivente. Il provvedimento, emesso dal gip di Palmi, è il risultato di una indagine condotta dai poliziotti dei Commissariati di Cittanova e di Polistena a seguito dopo la sporta dalla vittima che ha permesso di ricostruire un quadro di comportamenti violenti, ingiuriosi e minacciosi messi in atto dall’uomo, anche in presenza della figlia minore della coppia.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
cittanova
divieto di avvicinamento
divieto di avvicinamento per un uomo
Importanti
Ingiurie e minacce
minacce contro la convivente
POLISTENA
Categorie collegate
Cronaca
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x