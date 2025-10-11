Ingiurie e minacce contro la convivente anche in presenza della figlia: divieto di avvicinamento per un uomo

cronaca

REGGIO CALABRIA La Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa a carico di un uomo indagato per maltrattamenti ai danni della compagna convivente. Il provvedimento, emesso dal gip di Palmi, è il risultato di una indagine condotta dai poliziotti dei Commissariati di Cittanova e di Polistena a seguito dopo la sporta dalla vittima che ha permesso di ricostruire un quadro di comportamenti violenti, ingiuriosi e minacciosi messi in atto dall’uomo, anche in presenza della figlia minore della coppia.

