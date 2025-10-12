Arci Calabria, Rosario Bressi nuovo presidente

la scelta

LAMEZIA TERME «È un grande onore essere stato scelto come presidente del Comitato regionale Arci Calabria è una responsabilità che non vedo l’ora di portare avanti insieme a tutta l’Associazione». Lo scrive sui social Rosario Bressi, neo presidente di Arci Calabria. «Continueremo a valorizzare cultura, pace, solidarietà e inclusione, perché – prosegue Bressi – insieme possiamo fare molto per le nostre realtà associative e per le comunità in cui operiamo tutti i giorni. Faccio parte della più grande Associazione ricreativa culturale italiana ed è un privilegio assoluto poter essere un suo orgoglioso dirigente. Grazie a chi ha voluto onorare questo momento come i consiglieri regionali Enzo Bruno ed Ernesto Alecci. Grazie ai membri del comitato, ai dirigenti territoriali e a tutti gli associati: le sfide sono ardue ma l’energia dell’Arci sarà la nostra guida. Grazie Arci».

