Grave lutto per Anton Giulio Grande: scomparso il padre dello stilista
Il Corriere della Calabria si stringe al dolore dello stilista e presidente della Fondazione Calabria Film Commission
Lamezia Terme in lutto per la scomparsa del padre del celebre stilista di alta moda Anton Giulio Grande. La notizia ha destato profondo cordoglio, con la comunità che si è immediatamente stretta alla famiglia. Anton Giulio Grande, non è solo un acclamato artista che con le sue creazioni conferisce prestigio a Lamezia Terme e alla Calabria a livello internazionale, ma ricopre anche l’importante ruolo istituzionale di Presidente della Fondazione Calabria Film Commission.
Ad Anton Giulio Grande e ai suoi familiari, in questo momento di grande dolore, l’abbraccio e il cordoglio del direttore del Corriere della Calabria, Paola Militano, e della redazione.
