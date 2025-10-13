Liberati altri 13 ostaggi israeliani
Consegnati alla Croce Rossa
Secondo le informazioni in possesso delle Forze di difesa d’Israele (Idf) “i rimanenti 13 ostaggi vivi sono stati consegnati nelle mani della Croce Rossa e si stanno dirigendo verso le Forze di difesa israeliane e dello Shin Bet (servizi segreti interni) nella Striscia di Gaza. A riferirlo sono le stesse Idf in una nota su X.
Giorgia Meloni: «Giornata storica»
“Oggi è una giornata storica. Gli ostaggi sono stati liberati: un risultato straordinario, frutto della determinazione della diplomazia internazionale e dell’attuazione della prima parte del Piano di pace del Presidente americano Donald Trump”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che oggi alle 15 parteciperà, a Sharm el-Sheikh, in Egitto, alla cerimonia della firma del Piano di pace per il Medio Oriente. “Ora – sottolinea ancora la premier – si apre una nuova fase: consolidare il cessate il fuoco e dare piena attuazione all’accordo per costruire un futuro di pace e stabilità duratura. L’Italia – assicura – continuerà a sostenere con convinzione questo percorso, nella consapevolezza che la pace si costruisce con i fatti, non con le parole”.