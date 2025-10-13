Liberati altri 13 ostaggi israeliani

l’accordo

Secondo le informazioni in possesso delle Forze di difesa d’Israele (Idf) “i rimanenti 13 ostaggi vivi sono stati consegnati nelle mani della Croce Rossa e si stanno dirigendo verso le Forze di difesa israeliane e dello Shin Bet (servizi segreti interni) nella Striscia di Gaza. A riferirlo sono le stesse Idf in una nota su X.

Giorgia Meloni: «Giornata storica»

“Oggi è una giornata storica. Gli ostaggi sono stati liberati: un risultato straordinario, frutto della determinazione della diplomazia internazionale e dell’attuazione della prima parte del Piano di pace del Presidente americano Donald Trump”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che oggi alle 15 parteciperà, a Sharm el-Sheikh, in Egitto, alla cerimonia della firma del Piano di pace per il Medio Oriente. “Ora – sottolinea ancora la premier – si apre una nuova fase: consolidare il cessate il fuoco e dare piena attuazione all’accordo per costruire un futuro di pace e stabilità duratura. L’Italia – assicura – continuerà a sostenere con convinzione questo percorso, nella consapevolezza che la pace si costruisce con i fatti, non con le parole”.