Obiettivo meno rifiuti urbani: dalla Regione 11 milioni per i Comuni calabresi

ambiente

CATANZARO È attivo lo sportello per la presentazione delle domande relative all’Avviso pubblico per la prevenzione e riduzione dei rifiuti, finanziato dal Programma regionale Fesr 2021–2027. Lo riferisce il sito istituzionale della Regione. L’iniziativa, rivolta ai Comuni calabresi, mira a sostenere interventi di economia circolare e azioni per la riduzione dei rifiuti urbani, con una dotazione complessiva di oltre 11 milioni di euro. In questa fase, un ruolo chiave è svolto dal Centro Servizi di Supporto Territoriale (Cst), lo strumento messo a disposizione per accompagnare gli Enti locali nella partecipazione al bando. Il Cst offre assistenza tecnica ai Comuni durante tutte le fasi del ciclo di vita del progetto: dalla predisposizione della documentazione alla compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma Partecipa Calabria. Il servizio è pensato per rafforzare la capacità amministrativa degli enti territoriali. Il Centro è stato realizzato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud e finanziato dal Programma nazionale Capacità per la Coesione 2021–2027, nell’ottica di promuovere una pubblica amministrazione più efficiente e vicina ai territori. Per accedere ai servizi del Cst – riferisce ancora la Regione – gli enti possono accreditarsi sulla piattaforma AppCOE (https://app.capcoe.gov.it/) e compilare la scheda di Attivazione Servizi, specificando il tipo di assistenza richiesta per la partecipazione all’Avviso. Il team tecnico del Centro fornirà un affiancamento operativo mirato alle esigenze di ciascun Comune, garantendo un accompagnamento nella predisposizione della candidatura. Le domande di partecipazione all’Avviso devono essere inviate esclusivamente online sulla piattaforma Partecipa Calabria (https://partecipacalabria.regione.calabria.it/login/) entro le ore 24:00 dell’1 dicembre 2025. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato