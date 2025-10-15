Si legge in: 1 minuto
Reggio, al porto attracca nave Ong con 32 migranti
I migranti sono di presunte nazionalità sudanese, eritrea, gambiana, senegalese, nigeriana, etiope e somala
REGGIO CALABRIA La nave Ong ‘Louise Michel’ è attraccata al porto di Reggio Calabria con a bordo 32 migranti, di cui 17 uomini, 2 donne, un minore e 12 minori non accompagnati. Il gruppo di migranti sono di presunte nazionalità sudanese, eritrea, gambiana, senegalese, nigeriana, etiope e somala. I migranti sono stati ricoverati temporaneamente nella struttura realizzata dalla prefettura sul molo di ponente del porto reggino per i controlli amministrativi e sanitari. (AGI)
