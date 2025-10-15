“Special Cook” arriva a Paola, un’iniziativa dedicata ai pazienti oncologici nel ricordo di Jole Santelli

l’evento

PAOLA Si è svolto oggi al reparto oncologico dell’Ospedale di Paola il progetto Special Cook, organizzato grazie alla disponibilità del direttore Gianfranco Filippelli e alla collaborazione dell’associazione Officine Buone. L’iniziativa, promossa dall’associazione Jole Santelli, proprio dove ha affrontato la sua battaglia «con forza e con il sorriso», è dedicata ai pazienti oncologici e «ideata per ricordare quanto l’alimentazione sia parte essenziale del percorso di cura, ma anche un gesto di amore verso se stessi. Oggi vogliamo ricorda Jole così, con un gesto dolce ma concreto, una carezza simbolica per tutti i pazienti che ogni giorno lottano con coraggio e forza». Uno chef cucinerà una ricetta salutare e saporita prodotti calabresi come la liquirizia Amarelli, i limoni di Rocca imperiale, il riso di Sibari. «Crediamo che il cibo non debba essere solo nutrimento, ma anche piacere, conforto, vita». Dopo la degustazione, ogni paziente riceverà un ricettario, redatto appositamente da un biologo nutrizionista, pensato per accompagnarli con semplicità e gusto anche a casa e per dimostrare che con i nostri prodotti altamente qualitativi e ricchi di flavonoidi si possono realizzare autonomamente e facilmente ricette gustose e salutari. «Perché Special Cook non è solo un evento: è un messaggio. Un invito a credere che anche nei momenti più difficili, la vita può ancora avere sapore, colore e calore. E se oggi, attraverso un piatto e un sorriso, riusciremo a regalare e un po’ di forza e di speranza, allora Jole sarà ancora qui nel gesto che parla di lei e che si trasforma in un abbraccio condiviso».

