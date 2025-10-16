«In Calabria cambio di marcia». Schillaci lavora all’uscita della sanità dal commissariamento

il riconoscimento

LOCRI Il percorso per l’uscita della sanità calabrese dal commissariamento registra un altro scatto in avanti. Lo rimarca il ministro della Salute, Orazio Schillaci, oggi, a margine della cerimonia di commemorazione di Franco Fortuno a Locri. «Credo – sostiene Schillaci – che negli ultimi anni la Calabria ha intrapreso un cammino virtuoso. La sanità calabrese sta visibilmente migliorando e si discuterà del piano di rientro anche con il parere molto importante del ministero dell’Economia. Però io vedo negli ultimi periodi degli importanti progressi, la voglia di cambiare e di cambiare direzione, di avere una sanità più moderna, più vicina ai cittadini e quindi sono fiducioso che anche i cittadini calabresi avranno una sanità migliore di quella che magari hanno avuto fino a qualche tempo fa». Per Schillaci «gli step adesso andranno visti anche con il ministero dell’Economia e della Finanza però abbiamo tutti rilevato un cambio di marcia e questo credo che sia il segnale più importante». L’uscita dal commissariamento della sanità calabrese è stata annunciata in campagna elettorale a Lamezia Terme dalla premier Giorgia Meloni nella convention del centrodestra a sostegno del candidato presidente poi rieletto Roberto Occhiuto. (c. a.)

