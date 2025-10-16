Piccole imprese su eBay, Calabria tra le prime regioni

e-commerce

Il Sud Italia guida il primato digitale delle piccole imprese nell’e-commerce su eBay, in testa Campania, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. E’ quanto emerge dal nuovo Report di eBay sulla ‘Densità digitale’ delle piccole imprese italiane attive sulla piattaforma. «In eBay crediamo che l’imprenditorialità possa nascere ovunque, anche nelle aree che affrontano sfide economiche e digitali le piccole imprese prosperano quando hanno accesso a un mercato realmente aperto e globale», afferma Samantha Wellington, Senior Vice President, Chief Legal Officer, General Counsel and Secretary di eBay. Secondo l’analisi l’e-commerce si conferma anche una forte leva per l’export: il 95% delle piccole imprese italiane attive su eBay esporta i propri prodotti. Queste aziende con la piattaforma raggiungono in media 15 mercati internazionali e oltre la metà (51%) vende in almeno 10 Paesi esteri. Più di un quarto esporta in quattro o più continenti. Inoltre, l’80% dei venditori italiani su eBay trova il marketplace essenziale, importante o utile per la propria attività e tre su dieci (29%) affermano che eBay li ha aiutati ad avviarla. Quasi la metà (46%) ha visto, infine, aumentare i propri ricavi negli ultimi tre anni e la stessa percentuale prevede un’ulteriore crescita del proprio business su eBay nei prossimi 12 mesi. «Il nostro obiettivo è creare un ecosistema di crescita condivisa, stiamo investendo nell’integrazione dell’IA per offrire strumenti sempre più efficaci ai venditori e creare esperienze coinvolgenti per gli acquirenti», dichiara Margot Olifson, Country Manager di eBay in Italia.

