10:54
Reggio, sbarcati altri 47 migranti

Ieri sera l’unità Ong Louise Michel era giunta intorno alle 18:10 al porto di Reggio Calabria con a bordo 32 persone

Pubblicato il: 16/10/2025 – 10:01
REGGIO CALABRIA Secondo sbarco di migranti in Calabria in poche ore. La motovedetta CP 307 è giunta stamane, intorno alle 8, al porto di Roccella Jonica (RC) con a bordo 47 migranti, tutti uomini, tra cui un minore e 10 minori non accompagnati, di nazionalità dichiarata egiziana, pachistana e bangladese. Ieri sera l’unità Ong Louise Michel era giunta intorno alle 18:10 al porto di Reggio Calabria con a bordo 32 persone (17 uomini, 2 donne, 1 minore e 12 minori non accompagnati, di nazionalità presunta sudanese, eritrea, gambiana, senegalese, nigeriana, etiope, somala).

