Intimidazione a Sigfrido Ranucci, la solidarietà della politica calabrese

le reazioni

CATANZARO «Solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia per il gravissimo attentato subito. Attaccare un giornalista equivale ad attaccare la libertà di stampa e il diritto dei cittadini di essere informati. Va respinta con fermezza ogni violenza, minaccia o forma di intimidazione». Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

Scutellà: «Solidarietà e vicinanza a lui e alla famiglia»



«Questa notte un ordigno ha fatto saltare in aria l’auto di Sigfrido Ranucci proprio sotto la casa dove vive con la sua famiglia. Per me Ranucci non è solo un amico ma un professionista come pochi, un giornalista libero, coraggioso e sempre alla ricerca della verità, che rispetta e crede fortemente nella grande funzione sociale del suo lavoro, non al soldo dei potenti». Lo afferma, in una nota, l’ex deputata del Movimento 5 Stelle Elisa Scutellà, consigliera regionale della Calabria. «Quando nessuno mi credeva, quando nessuno voleva ascoltarmi – aggiunge Scutellà – Sigfrido Ranucci ha dato voce non solo a me ma a tutti i calabresi onesti. Per questo lo ringrazierò sempre, perché no, non siamo tutti uguali. La mia piena solidarietà e vicinanza a lui e a tutta la sua famiglia per questo atto intimidatorio violento e pericoloso per tutti. Pericoloso perché quando la libera informazione e la stampa sono sotto attacco lo è anche e soprattutto la democrazia».

«Il gravissimo attentato contro Sigfrido Ranucci è un attacco alla libertà di stampa e al giornalismo indipendente. L’intera redazione della TgR Calabria – di legge in una nota -esprime la sua totale solidarietà al conduttore di Report e alla sua famiglia. Siamo a fianco di Sigfrido e vicini alla sua redazione: Report è una delle trasmissioni orgoglio della Rai, e merita il sostegno incondizionato dell’azienda, in tutte le sue articolazioni. Giornalismo indipendente e democrazia vivono insieme. Attaccare l’uno significa attaccare l’altra».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato