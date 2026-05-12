In Italia un bambino su 4 è povero

rapporto unicef

ROMA Quasi un bambino italiano su quattro vive al di sotto della soglia di povertà: emerge da un report dell’Unicef che quantifica nel 23% i bambini in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale. Per lo studio, il 27% dei bambini e degli adolescenti italiani di età compresa tra i 5 e i 19 anni è in sovrappeso. Quanto alla mortalità per suicidio tra i 15-19enni, è di 2,82 per 100.000, uno dei tassi più bassi in Europa.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato