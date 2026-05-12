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rapporto unicef

In Italia un bambino su 4 è povero

Sono il 23% i bambini in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale

Pubblicato il: 12/05/2026 – 15:23
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In Italia un bambino su 4 è povero

ROMA Quasi un bambino italiano su quattro vive al di sotto della soglia di povertà: emerge da un report dell’Unicef che quantifica nel 23% i bambini in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale. Per lo studio, il 27% dei bambini e degli adolescenti italiani di età compresa tra i 5 e i 19 anni è in sovrappeso. Quanto alla mortalità per suicidio tra i 15-19enni, è di 2,82 per 100.000, uno dei tassi più bassi in Europa. 

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