Chiara Appendino si dimette da vicepresidente del M5s
Ha comunicato la sua decisione durante il consiglio nazionale del Movimento
Pubblicato il: 18/10/2025 – 13:22
ROMA La deputata del M5s Chiara Appendino si è dimessa dal ruolo di vicepresidente del M5s. In base a quanto si apprende, Appendino ha comunicato la sua decisione durante il consiglio nazionale del Movimento, in corso via zoom.
