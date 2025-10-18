Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:22
la decisione

Chiara Appendino si dimette da vicepresidente del M5s

Ha comunicato la sua decisione durante il consiglio nazionale del Movimento

Pubblicato il: 18/10/2025 – 13:22


ROMA La deputata del M5s Chiara Appendino si è dimessa dal ruolo di vicepresidente del M5s. In base a quanto si apprende, Appendino ha comunicato la sua decisione durante il consiglio nazionale del Movimento, in corso via zoom.

Chiara Appendino
M5S
MOVIMENTO CINQUESTELLE
