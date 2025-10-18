Cosenza, Fratelli d’Italia traccia un bilancio delle Regionali e “punta” alle Comunali

dai partiti

COSENZA Fratelli d’Italia a Cosenza si ritrova nella sede provinciale di Via Nicola Parisio per discutere sul voto delle ultime amministrative In un incontro promosso dal coordinatore cittadino Sergio Strazzulli alla presenza dei dirigenti, dei numerosi iscritti e dei due rappresentanti neo-eletti in Regione Calabria Angelo Brutto e Luciana de Francesco. «Nel corso del dibattito – si legge in una nota – si sono affrontate le annose questioni che affliggono Cosenza come pulizia, sicurezza, crisi idrica, mancanza di programmazione artistica e culturale, sviluppo a Sud. Le elezioni amministrative della città capoluogo non sono lontane e il partito di Giorgia Meloni intende arrivare alla scadenza elettorale oltre che con un a lista competitiva e con un programma che veda finalmente il rilancio e la valorizzazione del capoluogo bruzio mortificato negli ultimi anni da un’amministrazione che si è rivelata incapace nella programmazione al pari che nell’ordinaria amministrazione. Il presidente provinciale Angelo Brutto della duplice veste di segretario provinciale (temporaneamente dimissionario) e consigliere regionale, insieme a Luciana de Francesco hanno espresso con chiarezza la linea politica e programmatica di Fdi e le iniziative da trasformare in concreti atti amministrativi verso il rilancio della nostra provincia nel nuovo Governo della Regione Calabria».

