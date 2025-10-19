Gioia Tauro, crolla il muro di un edificio. Tre bambini feriti

l’incidente

GIOIA TAURO Tragedia sfiorata in una domenica di spensieratezza: tre fratelli, due gemellini di 8 anni e il loro fratello maggiore di 13, sono rimasti feriti oggi pomeriggio nel quartiere “Fiume” di Gioia Tauro dopo il crollo di un muro di contenimento; secondo le prime ricostruzioni i bambini stavano giocando in un cortile adiacente alla loro abitazione quando la struttura ha ceduto all’improvviso, travolgendoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gioia Tauro. Uno dei gemellini ha riportato le ferite più gravi: fratture multiple e un trauma alla testa. Il piccolo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in elisoccorso all’ospedale di Messina, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravi, ma stabili. Gli altri due fratelli, feriti in modo meno grave, sono stati portati all’ospedale spoke di Polistena.