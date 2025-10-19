‘Ndrangheta a Cirò, l’ascesa e il pentimento di Gaetano Aloe figlio di Nick «Il capo di quasi tutta la Calabria»

il rampollo pentito

CROTONE La necessità di riannodare i fili di vecchie indagini e ricostruire i successivi sviluppi in seno al locale di Cirò: decapitato da inchieste e arresti ma nonostante tutto capace di rigenerarsi grazie alle «nuove leve». Quella che la Suprema Corte ha definito “mafia storica” avrebbe continuato, dopo le operazioni “Stige” e “Ultimo Atto”, a mostrare la sua vitalità dovuta alla presenza – in stato di libertà – di alcuni «veterani dell’organizzazione». Se con l’operazione denominata “Stige”, «si creava un nuovo equilibrio nell’organizzazione della consorteria», nell’area di Cirò Marina emergevano le figure di Cataldo Cornicello e Franco Cosentino (entrambi indagati nell’operazione “Saulo) e «da sempre riconosciuti quali due dei più violenti stretti collaboratori dello storico leader Giuseppe Spagnolo detto “Peppe u’ banditu”». Questa la ricostruzione fatta dagli investigatori che hanno portato a termine l’operazione denominata “Saulo” conclusa con l’esecuzione di 21 misure cautelari.

Il figlio di Nick Aloe

Un’altra figura ritenuta di rilievo nell’ambito della consorteria cirotana è Gaetano Aloe, figlio dello storico boss Nick Aloe, brutalmente assassinato nel 1987e «cognato di affiliati alla consorteria di grande spessore criminale» come Spagnolo e Martino Cariati: entrambi richiamati dal collaboratore quali responsabili dell’omicidio di Francesco Mingrone (ne abbiamo parlato qui).

Aloe di ritorno a Cirò Marina, «ha ostentato la necessità di esporsi sul territorio per fare pubblicamente comprendere quanto, nonostante l’azione giudiziaria, attuale fosse la vitalità dell’organizzazione criminale di appartenenza». Un curriculum di tutto rispetto per il rampollo pentito che ha preso parte in prima persona a sanguinosi e mortali agguati, ritenuto da chi indaga uomo «dall’elevata caratura criminale, affiliato dalla nascita al locale dì ‘ndrangheta di Cirò» e capace di «operare in maniera spregiudicata ed illecita anche fuori dai confini territoriali calabresi».

«Sono il figlio di Nick, il capo di quasi tutta la Calabria»

Illuminante per gli investigatori è un interrogatorio reso dal pentito, il 22 marzo 2023, all’attuale procuratore di Crotone Domenico Guarascio. «Aldilà che io da primogenito, figlio di Nick, già sono battezzato dalla nascita, quindi c’ho già, la prima e la seconda ce l’ho già a priori, quindi non c’è bisogno che mi facevano. Poi ho fatto dei delitti…». Questo l’incipit della prima confessione poi rafforzata da un chiaro riferimento alla caratura criminale del padre defunto. «Era a capu, vui u sapitu puru bbonni, era u capu quasi d’a Calabria si può dire, non sulu i Cirò». Ma allora perché si è pentito? Chiede Guarascio. La risposta è la solita che i magistrati antimafia si trovano costretti ad annotare: «Ebe, e iu un m’aju sentutu e cercare soldi ai cristiani, cose, on m’a senta cchiù e fare sa vita, dottò». L’esigenza di cambiare vita e chiudere con il passato criminale. La confessione prosegue e Aloe non solo dice di aver cambiato idea dopo aver frequentato in carcere «un corso di religione», ma di aver capito di aver chiuso con la galassia criminale quando a precisa richiesta di uccidere si sarebbe rifiutato. «mi hanno anche chiesto di recente di uccidere…». Aloe chiude il cerchio e confessa il ruolo ricoperto da «Basilio Paletta ad avere la carica più alta di quelli liberi a Cirò…». (f.b.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato



