Nel cuore del centro storico di Cosenza: arte e resistenza con il collettivo Gaia

COSENZA Dopo una pausa di qualche mese, il collettivo Gaia torna ad animare il centro storico di Cosenza con nuove attività culturali e partecipative. Si parte oggi, domenica 19 ottobre, alle 15.30, con una passeggiata guidata nel rione Santa Lucia (partenza da Piazza Valdesi), seguita dalla mostra virtuale “FotoResistenze”, ospitata a Palazzo Spadafora, a due passi da Piazza Piccola.

Il programma prosegue con un laboratorio di archeologia urbana in due appuntamenti: martedì 21 e sabato 25, sempre alle 15.30. Curato da archeologhe e guide turistiche, il laboratorio prevede una raccolta di reperti tra le vie del centro e una successiva catalogazione, con restituzione finale sotto forma di allestimento.



Tutte le attività sono gratuite e inserite nel progetto Cosenza Open Incubator promosso dall’Università della Calabria. La partecipazione al laboratorio va prenotata via WhatsApp al numero 3282207753. (redazione@corrierecal.it)





