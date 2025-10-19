Nel cuore del centro storico di Cosenza: arte e resistenza con il collettivo Gaia
Si parte oggi pomeriggio con una passeggiata nel quartiere Santa Lucia e una mostra fotografica. In programma anche un laboratorio pratico di archeologia
COSENZA Dopo una pausa di qualche mese, il collettivo Gaia torna ad animare il centro storico di Cosenza con nuove attività culturali e partecipative. Si parte oggi, domenica 19 ottobre, alle 15.30, con una passeggiata guidata nel rione Santa Lucia (partenza da Piazza Valdesi), seguita dalla mostra virtuale “FotoResistenze”, ospitata a Palazzo Spadafora, a due passi da Piazza Piccola.
Il programma prosegue con un laboratorio di archeologia urbana in due appuntamenti: martedì 21 e sabato 25, sempre alle 15.30. Curato da archeologhe e guide turistiche, il laboratorio prevede una raccolta di reperti tra le vie del centro e una successiva catalogazione, con restituzione finale sotto forma di allestimento.
Tutte le attività sono gratuite e inserite nel progetto Cosenza Open Incubator promosso dall’Università della Calabria. La partecipazione al laboratorio va prenotata via WhatsApp al numero 3282207753. (redazione@corrierecal.it)
