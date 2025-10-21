Skip to main content

21/10/2025
la vicenda

Tentato furto a un distributore di benzina nel Crotonese: denunciati in quattro

I Carabinieri di Santa Severina hanno identificato i soggetti grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona

Pubblicato il: 21/10/2025 – 9:31
CROTONE I carabinieri di Santa Severina, in provincia di Crotone, hanno denunciato quattro persone ritenute responsabili del tentato furto e danneggiamento commessi nella notte dello scorso 2 ottobre ai danni di un distributore di carburante situato in località Menestria di Santa Severina.Le indagini, avviate dopo la denuncia presentata dal titolare dell’impianto, hanno permesso di accertare che, nel corso della nottata, un individuo a volto coperto e con guanti aveva tentato di forzare lo sportello del distributore automatico nel tentativo di rubare il denaro contenuto, dandosi poi alla fuga dopo non essere riuscito nell’intento. Attraverso l’acquisizione e l’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nell’area, i militari sono riusciti a ricostruire con precisione le fasi dell’evento e a identificare i quattro presunti autori.

