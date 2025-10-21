Tentato furto a un distributore di benzina nel Crotonese: denunciati in quattro

la vicenda

CROTONE I carabinieri di Santa Severina, in provincia di Crotone, hanno denunciato quattro persone ritenute responsabili del tentato furto e danneggiamento commessi nella notte dello scorso 2 ottobre ai danni di un distributore di carburante situato in località Menestria di Santa Severina.Le indagini, avviate dopo la denuncia presentata dal titolare dell’impianto, hanno permesso di accertare che, nel corso della nottata, un individuo a volto coperto e con guanti aveva tentato di forzare lo sportello del distributore automatico nel tentativo di rubare il denaro contenuto, dandosi poi alla fuga dopo non essere riuscito nell’intento. Attraverso l’acquisizione e l’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nell’area, i militari sono riusciti a ricostruire con precisione le fasi dell’evento e a identificare i quattro presunti autori.

